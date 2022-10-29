Умер рязанский судья Михаил Петрухов, выносивший приговоры по ряду резонансных дел

Информация о смерти судьи Советского районного суда Рязани Михаила Петрухова поступила 29 октября.

Утром 29 октября скончался судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «МК в Рязани». Официально эту информацию пока не подтвердили.

На сайте Советского районного суда о Петрухове сказано, что он назначен судьей указом Президента РФ от 30 июня 2008 года.

Петрухов рассматривал ряд резонансных уголовных дел. Среди них дело об убийстве студента Александра Дудина в центре Рязани. Также Петрухов выносил обвинительный приговор уличенной в коррупции «верхушке» регионального ГИБДД в лице Александра Алфосова, Валерия Вышинского и Игоря Тесленко, но оправдал их по двум десяткам эпизодов.

В 2022 году Петрухов приговорил к реальным срокам фигурантов «лесопаркового» дела Сергея Карабасова, Игоря Ковалева и Михаила Пузанова. Впоследствии Рязанский областной суд это решение отменил и вынес Петрухову частное определение за длительное не направление дела в суд апелляционной инстанции. Позже прокуратура выиграла касацию по этой отмене.