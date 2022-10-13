Отмена отмены: «лесопарковое» дело экс-мэра Рязани Карабасова вернули в областной суд

Отмену приговора по «лесопарковому» делу бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова пересмотрят.

2-й Касационный суд общей юрисдикции после обращения прокуратуры отменил решение Рязанского областного суда по «лесопарковому» делу, одним из обвиняемых по которому проходит бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе вышестоящей инстанции.

Ранее стороне защиты удалось добиться отмены приговора Советского районного суда с возвращением уголовного дела на новое рассмотрение. Этим приговором по статье 160 УК РФ о растрате Карабасову назначалось пять лет лишения свободы, экс-начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву — четыре года того же общего режима, Пузанову — два года и девять месяцев. Также предусматривался штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

«Апелляционное определение полностью отменено. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», - сказали КП-Рязань во 2-м Касационном суде общей юрисдикции.

Карабасову - Ковалеву - Пузанову вменяется растрата средств, выделенных на благоустройство Лесопарка в 2018 года, в том числе на игровое оборудование (та самая якобы «исчезнувшая» детская площадка). Однако к тому, как СК и прокуратура квалифицируют действия фигурантов, остается множество вопросов. Об обстоятельствах уголовного дела КП-Рязань подробно рассказывала в одной из статей.

Вынося решение по апелляции, Рязанский областной суд указывал на несколько моментов. Один из них: Советский суд не отразил в приговоре целый ряд доказательств стороны защиты, в том числе заключения и показания экспертов, и не дал этим доказательствам оценку (то есть попросту закрыл на них глаза).

Тем не менее, апелляция теперь будет рассматриваться заново. При этом подсудимые под стражу пока не вернутся. Ковалеву и Карабасову, напомним, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а Пузанову - в виде залога.