Прокуратура подала касацию на отмену приговора Сергею Карабасову

Прокуратура подала кассационную жалобу на отмену приговора бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова подала кассационную жалобу на отмену приговора бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Вместе с ним по уголовному делу проходят экс-заместитель Игорь Ковалев и директор фирмы «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

«КП-Рязань» подробно рассказывала об обстоятельствах вменяемого им преступления, ввиду которых отмена приговора Советского районного суда Рязани выглядит логичной. Обжалованное прокуратурой решение 31 мая 2022 года принял Рязанский областной суд — передал уголовное дело на новое рассмотрение, отпустив подсудимых из-под стражи.

Напомним, Карабасова — Ковалева — Пузанова обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 4,9 млн рублей. Это стоимость оборудования, закупленного для Лесопарка в 2018 году. Все оно в итоге было в наличии и использовалось, но часть — не в Лесопарке. Например, пресловутую детскую площадку чиновники перенесли в сквер у Рязанского кремля. Расследование началось после форума ОНФ с участием Владимира Путина, где главе государства показали сюжет о якобы исчезнувшем игровом оборудовании.

Приговор удивлял своей суровостью: пять лет колонии общего режима Карабасову, четыре года Ковалеву, два года и девять месяцев Пузанову. Правда, большую часть сроков они уже отбыли. К лишению свободы прилагались штрафы от 200 до 400 тыс. рублей. Жалоба на отмену приговора подана 10 августа 2022 года во Второй кассационный суд общей юрисдикции.