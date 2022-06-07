Как осужденные по громкому делу экс-руководители администрации Рязани добились освобождения?

На апелляции Сергей Карабасов скажет: "Допустили накладки в сроках, в документах, но это не образует состава уголовного преступления".

Одна из самых громких новостей минувшей весны пришла в последний ее день, 31 мая, из зала заседаний Рязанского областного суда. Отмена обвинительного приговора - крайне редкое явление, особенно когда это дело с широкой оглаской.

Неожиданное, но лишь на первый взгляд, продолжение получил процесс с участием бывшего и. о. главы администрации Сергея Карабасова и бывшего начальника городского управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева. Вместе с ними в декабре 2021 года осудили директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. И вот спустя полгода состоялось решающее заседание по апелляции.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРИГОВОРА

Если иметь хоть малейшее представление о содержании дела, отмененный теперь приговор удивлял своей суровостью. Почему - объясним ниже. А пока напомним основную суть.

За «растрату в крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Карабасову дали пять лет колонии общего режима, Ковалеву - четыре года, Пузанову - два года и девять месяцев. Причем большую часть сроков все трое к тому моменту уже отбыли в СИЗО или под домашним арестом. К лишению свободы прилагались штрафы: 400 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Если вкратце, уголовное дело строилось вокруг спортивного и игрового оборудования для Лесопарка, закупленного в 2018 году. Подрядчиком по муниципальному контракту как раз выступал «Уютный двор 62».

Шумиха поднялась через год после закупки, когда в мае 2019-го на медиафоруме ОНФ президенту Владимиру Путину показали сюжет из Рязани. На передний план тогда вышли детский игровой комплекс за 1,2 млн рублей и канатная конструкция за 800 тыс. рублей, которых авторы ролика в Лесопарке не обнаружили.

- Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого не бывает... Какая наглость! - отреагировал глава государства и призвал главу СКР Александра Бастрыкина «проявить свои профессиональные качества».

Можно ли было после такого призыва надеяться на другое развитие событий, кроме как уголовное дело по «тяжкой» статье и обвинительный приговор? Позже Игорь Ковалев скажет: «Безудержное стремление вынести обвинительный приговор привело суд и сам приговор к абсурдному состоянию».

«НИ БОЛТИКА НЕ ПОСТАВИВ, ОПЛАТИЛИ»

На суде сторона защиты указывала на тот факт, что все контрактное оборудование осенью 2018-го администрация Рязани инвентаризировала и передала на баланс МАУК «Лесопарк». Когда же в 2019-м нагрянула майская проверка, канатная конструкция была в наличии, но заново установить ее после зимы якобы не успели, а детскую площадку чиновники в разрез с проектом благоустройства решили перенести в другое место - в сквер у Рязанского кремля. Там ее увидели еще в сентябре 2018-го.

Неудивительно, что поначалу местные следователи хищений не выявили. Затем за дело взялись их коллеги из центрального аппарата и уголовное дело все-таки «раскрутили».

В чем же, по мнению обвинения, состав преступления? Одна из претензий - проведение аукциона, который якобы обеспечивал победу «Уютного дома». На выполнение работ (поставка оборудования и монтаж) исполнителю давалось всего пять дней. Сложно поверить, чтобы без предварительной договоренности кто-то решится пойти на такие условия. В итоге фирма Пузанова стала единственным участником аукциона.

Второй и основной момент - работы были приняты и оплачены до их завершения (как настаивает обвинитель, даже до начала), что уже серьезней. Этот факт представлен как хищение, то есть отчуждение средств из бюджета в пользу подрядчика.

- Проведение закупочной процедуры способом, гарантировавшим победу ООО «Уютный двор 62», установление в контракте короткого, явно недостаточного для его исполнения пятидневного срока, подписание акта приемки выполненных работ и оплата до начала выполнения работ по установке оборудования и до закупки части оборудования - все это однозначно указывает на хищение денежных средств, - сказал представитель прокуратуры во время прений 31 мая.

В неофициальной беседе с «КП-Рязань» другой представитель правоохранительных органов также настоял на факте хищения.

- Но позвольте, что же они украли, если все оборудование в итоге в наличии и используется? - поинтересовались мы.

- Как что? Деньги! - отвечал собеседник. - Если привести простую аналогию: человек украл велосипед, а через два дня вернул его. Это ведь не говорит об отсутствии преступления. Это говорит только об одном - ущерб возмещен. Фактически что получается: они заключили контракт, а потом, ни единого болтика не поставив, вообще ничего - подписывают акты, принимают работы и оплачивают. И только через месяц начинают что-то делать. В итоге до конца не доделывают и после освещения в СМИ доделывают до конца.

Все оборудование, деньги на которое якобы были растрачены, установлено и используется. На фото - детская площадка, установленная вместо Лесопарка в сквере у Рязанского кремля.

НИ УЩЕРБА, НИ ПОТЕРПЕВШЕГО

- Да, допустили накладки в сроках, в документах, но это никоим образом не образует состава уголовного преступления, - говорил экс-градоначальник Сергей Карабасов, когда на последнем заседании просил суд об освобождении.

И действительно, даже с учетом позиции обвинения, сложилась ли у вас в голове картина полноценного преступления? Как бы то ни было, спешим заверить, что несостыковок и странностей в уголовном деле более чем достаточно. И главная странность: в деле нет ни потерпевшего, ни реально установленного ущерба, ни четкого корыстного мотива.

В сумму растраты следствие решило включить всю сумму контракта между администрацией Рязани и «Уютным двором». Это 4,9 млн рублей - общая стоимость оборудования, которое, напомним, в 2018 году (задолго до огласки) имелось в наличии в полном объеме и использовалось. Глава администрации Рязани Елена Сорокина на заседаниях подтверждала, что муниципальный контракт считается исполненным и материальный ущерб казне отсутствует.

То есть «по своему усмотрению» якобы похищенными средствами никто не распоряжался, и от так называемой растраты никто не пострадал. Об этом говорит и бухгалтерская экспертиза, проведенная по инициативе следствия и показавшая, что подрядчик использовал деньги на финансово-хозяйственную деятельность. Не обнаружила нецелевых расходов и проверка Контрольно-счетной палаты Рязани. Что же касается электронного аукциона, то его законность фактически не оспаривалась, а позиция антимонопольного органа по этому вопросу тоже разошлась с позицией следствия.

Эти важнейшие обстоятельства и ряд других Советский районный суд попросту не учел, «забыл» и вовсе не отразил при вынесении приговора. Игорю Ковалеву и его адвокату Сергею Антонову во время апелляции потребовалось больше часа, чтобы перечислить только самое значимое. По их мнению, суд «безудержно стремился» вынести обвинительный приговор и сделал это, нарушив многие процессуальные нормы и даже выйдя за рамки обвинения. Смеем предположить, что эти аргументы сыграли решающую роль, поэтому приводим ниже аудиозаписи выступлений.

Выступая с последним словом, Игорь Владимирович не побоялся высказаться насчет возможных политических мотивов приговора. Он провел параллель между форумом ОНФ в 2019 году и пресс-конференцией Владимира Путина в 2020 году, где президента попросили присвоить звание Героя России тогда еще вице-губернатору за не получивший подтверждения «подвиг»:

- На эти мероприятия выносились под видом рязанских журналистов вопросы с заведомо ложной информацией. Эти вопросы выносились в формате, который позволял, прикрываясь именем президента России, достигать поставленных целей. Все это тщательно планировалось, готовилось. Поэтому для сокрытия следов этого преступления обязательно был нужен такой приговор, наш приговор, иначе вскрылся бы обман президента, и становилась бы очевидной преступная схема, а, впоследствии, и все ее участники.

Цель упомянутой схемы, исходя из слов Ковалева, заключалась в «управляемой ротации» руководства администрации Рязани с последующим запуском нужных управленческих решений.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы же позволим себе не вдаваться в эту теорию, а изложим значимые сейчас факты.

Во-первых, после отмены приговора уголовное дело направлено для нового рассмотрения в Советский районный суд, но в другом составе. Во-вторых, как минимум до суда Карабасов, Ковалев и Пузанов будут находиться на свободе, хоть и с определенными ограничениями.

Наконец, к сожалению, на момент подготовки материала мы не знаем мотивов отмены приговора - в письменном виде областная инстанция их еще не изложила. Нынешняя ситуация такова, что сторона защиты по-прежнему верит в оправдательный вердикт, а прокуратура уверена, что приговор останется неизменным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев в последнем слове:

- Для меня значим Божий суд, а перед Господом за это действие я невиновен. Каким бы ни было решение, значит Господу так угодно.

Я нисколько не осуждаю суд, который старательно вынес такой приговор. Мне его даже очень жалко.

Это было важно для меня, чтобы все, кто мне дороги, которые сегодня присутствуют в зале заседания, понимали, что есть этот приговор, чтобы они не осуждали тот суд, который вынес этот приговор, а его пожалели. Как велит нам Господь. Чтобы они не жалели меня, потому что Господь добр ко мне, раз посылает мне это испытание - страдать безвинно.