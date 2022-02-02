Защита экс-главы горадминистрации Карабасова подала апелляцию на приговор суда

Адвокаты подали апелляции на приговоры суда. Фото: Константин МОГИЛИН

Защитники экс-главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Игоря Ковалева подали апелляцию на обвинительные приговоры Советского райсуда по делу о «пропавшей» детской площадке. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат Карабасова Эдуард Видакас.

- Все защитники уже достаточно давно подали документы на апелляцию в районный суд и теперь дожидаются уведомления из областного суда о том, что они поступили для рассмотрения. К настоящему моменту никакой корреспонденции по этому поводу из суда высшей инстанции не приходило, - рассказал адвокат.

Напомним, бывший и.о главы администрации Рязани Сергей Карабасов получил 5 лет заключения в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Его заместителя Игоря Ковалева отправили в колонию на 4 года и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Представителя же подрядной организации «Уютный двор 62» Михаила Пузанова приговорили к 2 годам 9 месяцам заключения и штрафу 200 тысяч рублей.