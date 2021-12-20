Площадка стоит - люди сидят: фигурантов дела о детской площадке отправили в тюрьму

Из зала суда Сергея Карабасова вывели в наручниках. Фото: Константин МОГИЛИН

20 декабря Советский районный суд вынес обвинительные приговоры троим фигурантам дела о «пропавшей» из рязанского «Лесопарка» детской площадки. Бывший и.о главы администрации Рязани Сергей Карабасов получил 5 лет заключения в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Его заместителя Игоря Ковалева отправили в колонию на 4 года и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Представителя же подрядной организации «Уютный двор 62» Михаила Пузанова приговорили к 2 годам 9 месяцам заключения и штрафу 200 тысяч рублей. Кроме этого Карабасову и Ковалеву запретили занимать определенные должности на три года. Отметим, что все трое так и не признали своей вины в инкриминируемой им растрате. Их взяли под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

«Я думал, что у нас такого не бывает…»

Для многих, из находившихся в этот день в зале суда, такие сроки оказались неприятным сюрпризом. Даже журналисты, по роду деятельности привыкшие к даже самым странным решениям, в этот раз были немало удивлены.

Напомним, 16 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин, лично попросили главу СК Александра Бастрыкина заняться историей с детской площадки, якобы пропавшей из «Лесопарка». Такое поручение глава государства дал после того как на медиафоруме «Правда и справедливость» увидел телевизионный сюжет о проблеме рязанской журналистки Ирины Чепелевой.

- Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого не бывает... Какая наглость! Надеюсь Александр Иванович (глава СКР Бастрыкин- Ред.) слышит и шанса проявить свои профессиональные качества не упустит, – отреагировал тогда Путин.

Ждать долго реакции и правда не пришлось. В тот же день была организована доследственная проверка, а по ее результатам возбуждено уголовное дело расследованием которого занялся центральный аппарат СК.

Судебная арифметика, как результат срок

Отметим, что в городской администрации тогда официально заявили, что все оборудование было установлено на территории «Лесопарка», чему есть свидетельства в виде фото. Исключение лишь составил детский комплекс «Космос», который «в целях благоустройства сквера Рязанского кремля был изъят из оперативного управления МАУК «Лесопарк» на основании распоряжения администрации города Рязани от 8 ноября 2018 года и передан в оперативное управление МБУ «Дирекция благоустройства города». 10 ноября 2018 года указанное оборудование было установлено на площади Соборной.

Любопытно, что данная версия неоднократно находила свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Однако, по мнению суда, получается что эти недочеты, допущенные при реализации контракта, являются ничем иным, как растратой. Т.е. по логике приговора получается, что подсудимыми били присвоены все 4,9 миллиона рублей, выделенных на реализацию проекта. Эта сумма, считающаяся особо крупным размером, официально и стала одним из ключевых факторов для столь сурового приговора.

Во время следствия и суда Сергей Карабасов в основном находился в СИЗО или под домашнем арестом. Игорь Ковалев и Михаил Пузанов также долго находился под домашнем арестом. Это означает, что весь срок осужденным сидеть не придется. Ведь по закону, два, проведенных под домашним арестом засчитываются, как день проведенный в ИК, а день в СИЗО за 1,5 дня лишения свободы в колонии общего режима. Не стоит также исключать и возможности условно-досрочного освобождения. Оно становится возможным по истечении половины отбытого срока.

Сергей Карабасов показывает журналистам ту самую детскую площадку.

«Однозначно будем обжаловать»

Адвокат Сергея Карабасова Эдуард Видакас, комментируя приговор суда, сообщил, что по его мнению, в этом деле нет ни состава преступления, ни его события:

- Этот приговор мы считаем несправедливым и незаконным. Такие выводу я могу делать исходя из того текста который мы слышали в зале. Конечно, необходимо будет проанализировать этот документ, но однозначно мы будем его обжаловать. Для всех это, по-моему, очевидная история суть которой в том, что площадка стоит, а люди сидят.

Говоря же о реальном сроке, который грозит бывшему мэру, адвокат предположил, что с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним ему осталось отсидеть менее двух лет.

В тоже время гособвинение пока еще не решило будет ли обжаловать вынесенный приговор.

- При поступлении мотивированного решения суда в органы прокуратуры оно будет изучено и ему будет дана правовая оценка. При наличии оснований будет решен вопрос о принесении апелляционного представления, - сообщил помощник прокурора Советского района Рязани Алексей Ачимов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Во всей этой истории больше всего удивляет тот факт, что ситуация сложившаяся с этой детской площадкой для областного центра не является уникальной. Подобные «казусы» при реализации проектов с госфинансированием происходят у нас регулярно. Достаточно вспомнить арт-объект «Рязань 2020», установленный в рамках проекта «Новогодняя столица России». Тогда глава горадминистрации Елена Сорокина поспешила назвать «подарком» сломавшуюся надпись за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Хотя арт-объект официально значился в госзакупках. Позже, правда в администрации уточнили, что речь идет о другом объекте, но осадок остался.

Или же благоустройство парка «Комсомольский», проведенное в рамках нацпроекта фирмой депутата облдумы Александра Ачалова ООО «С-Инвест» в 2020 году. Тогда отремонтированное общественное пространство оказалось, мягко говоря, еще очень далеко от идеала. Куски торчащей арматуры, строительный мусор, грязь и хаотично расставленные лавочки заставили многих усомниться, что бюджетные деньги израсходованы эффективно.

Но ни эти, ни десятки других похожих сюжетов, видимого интереса у правоохранителей не вызвали. Официально о проверках информации, озвученной в публикациях, не сообщалось. Это же дает нам основания предполагать, что главное отличие дела Карабасова заключается в том, что о нем удалось рассказать лично президенту. Он же, в свою очередь, поручил разобраться с ситуацией главе СК Бастрыкину.

Интересно, а как бы отреагировал Владимир Путин, если бы узнал о других подобных рязанских историях?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во время оглашения приговора в суде произошел небольшой конфуз. В момент когда судья Михаил Петрухов еще оглашал вердикт в зал зашел конвой и начал было выводить Сергея Карабасова.

- Выходите пожалуйста, освобождаем зал, выходим, - заявил опешившим от удивления журналистам конвойный.

Но услышав, что заседание еще не окончено, мужчина извинился, а судья попросил вернуться Сергея Карабасова на место. И только после того, как приговор был полностью оглашен, всех троих подсудимых препроводили в «аквариум».

КСТАТИ

Впервые сюжет о «пропавшей» из «Лесопарка» детской площадке вышел в эфир 5 октября 2018 года. Журналист Ирина Чепелева на допросе в суде пояснила: в сюжете было упомянуто, что, возможно, эту площадку поставили в другом месте. Но, мол, после выхода сюжета никто из должностных лиц не обратился к ней с разъяснениями ситуации. Позднее, получив возможность огласить сюжет на медиафоруме в Сочи в мае 2019 года, попросив накануне коллег убедиться в отсутствии площадки за мостом, она довела до президента РФ информацию и только после этого на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы.

После того как вердикт суда стал известен «КП-Рязань» обратилась к нашей коллеге с вопросом: довольна ли она, как автор сюжета тем, что на него обратили внимание, а выявленное журналистами нарушение, в итоге получило правовую оценку? Но, к сожалению, Ирина от комментариев воздержалась.

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