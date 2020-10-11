В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» рязанцам подсунули брак

Вот такая картина наблюдается на спортивной площадке парка.

9 октября состоялась приемка работ первого этапа благоустройства парка «Комсомольский» в Московском районе Рязани. Правда, отремонтированное в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» общественное пространство оказалось еще очень далеко от идеала.

Привести в порядок грунт подрядчик так и не сумел.

- Я считаю, что после такого ремонта подрядчику вообще нужно запретить прикасаться к общественным пространствам, - поделилась впечатлениями с «Комсомолкой» жительница улицы Крупской Ольга Даниловна. - Вы посмотрите сами - все сделано кое-как! Возникает подозрение, что главной целью такого благоустройства являлось освоение бюджетных средств, а не желание сделать жизнь жителей района комфортнее.

Старые фонарные столбы стоят рядом с новыми.

И действительно, если пройтись по отремонтированным дорожкам, складывается впечатление, что благоустройством парка занимались, мягко говоря, не очень старательно. Куски торчащей арматуры, не демонтированные старые фонарные столбы (как выяснилось, работы не предусмотрены проектом), строительный мусор, грязь и хаотично расставленные лавочки заставляют усомниться, что бюджетные деньги израсходованы эффективно.

Нагромождение урн и лавочек вызывает не мало вопросов.

Тем временем, согласно официальным данным, ремонтом парка занималась ООО «С-Инвест», директором этой организации является депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов.

- Компания работает в Рязани с 2006 года. Мы выполняем строительно-монтажные работы, что соответствует перечню заявленных требований для благоустройства парка, – пояснил Александр Ачалов.

Напомним, на минувших выборах в региональный парламент Ачалов стал фигурантом скандала о возможном подкупе избирателей. Тогда неизвестные молодые люди в красных кепках предлагали по 400 рублей за голос отданный за «нужного» кандидата.

Все это сделано в рамках нацпроекта.

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