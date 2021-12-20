Бывшего и.о. главы администрации Карабасова приговорили к реальному сроку

Через некоторое время Карабасова, Ковалева и Пузанова арестуют в зале суда. Фото: Константин МОГИЛИН

Судья Михаил Петрухов провел в Советском районном суде 20 декабря заключительное заседание по делу о т.н. «Детской площадке в Лесопарке». В качестве подсудимых выступили экс-чиновники горадминистрации Рязани Сергей Карабасов, Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов. Как того не ожидали адвокаты, суд приговорил их подопечных к реальным срокам заключения.

Бывший и.о. главы администрации Рязани Карабасов как, по словам судьи, организатор преступной группы получил пять лет общего режима, штраф в 400 тыс. рублей и лишение права занимать определенные должности на три года. Бывший и.о. замглавы Ковалев - четыре года и штраф в 300 тысяч и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Пузанов получил меньше всех - 2 года 9 месяцев колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей.

Как заявил один из адвокатов подсудимых, Видакас, приговор будет обжалован в кратчайшие сроки. По его подсчетам Карабасову сидеть с учетом СИЗО чуть более 2 лет, Ковалеву - около полутора, а Пузанову - несколько месяцев.

Напомним, 30 ноября в Рязани состоялось заседание суда, на котором подсудимый Сергей Карабасов выступил с последним словом.

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