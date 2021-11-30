Экс-мэр Рязани Карабасов выступил с последним словом перед приговором.

30 ноября в Рязани состоялось заседание суда по уголовному делу бывшего главы администрации города Сергея Карабасова. Сам подсудимый выступил на нем с последним словом перед приговором, который планируется огласить 15 декабря.

«Я приехал сюда со своей семьей не для того, чтобы обогатиться, а чтобы нормально жить, работать, воспитывать детей, делать что-то важное и полезное для людей области», - сказал Карабасов в длинном вступлении.

Напомним, уголовное дело о растрате федеральных средств построено вокруг детской площадки, которая была закуплена, но не появилась в Лесопарке. Однако информация о ее «исчезновении», как на первых парах утверждали журналисты и в чем заверили президента на медиафоруме ОНФ, оказалась ложной. Площадка вместо Лесопарка была установлена в Кремлевском сквере, о чем не преминул упомянуть Сергей Карабасов.

Перейдя к сути обвинений, экс-мэр особый акцент сделал на хронологии событий:

«Я подчеркиваю, что первый [телевизионный] сюжет вышел 5 октября, а площадка стояла в Кремлевском сквере в соответствии с моими поручениями в середине сентября. (…) Мы делали работу, и подрядчик ее завершал. Вы видели площадку в Кремле. Она не подходила по безопасности для центральной аллеи Лесопарка. Журналисты и представители рязанского отделения ОНФ знали об этом. Они подтвердили это в своих показания в суде», - прозвучали в зале заседаний слова Карабасова.

Произошедшее с ним и другими фигурантами дела Карабасов объяснил «сознательный оговор», но заметил, что неважно, кто и зачем его инициировал, а важно, что трое человек оказались на скамье подсудимых за преступление, которого не совершали. Помимо Карабасова это его бывший заместитель Игорь Ковалев и директор фирмы подрядчика «Уютный двор 62».

«Ваша честь, ущерба нет (администрация как пострадавшая сторона на суде его не признала — Ред.), планы мы не разрабатывали, я не влиял на формирование условий аукциона, не получал дохода от услуг «Уютного двора». Все версии и доводы обвинения на сегодняшний день опровергнуты защитой и показаниями свидетелей», - обратился Карабасов к судье.

Закончил Карабасов важной мыслью — о том, что нарушения, которые могли быть допущены при переносе детской площадки, всегда наказываются административным штрафом. Никак не 6 годами заключения, запрошенными прокурором.

«Давайте будем честными, аналогичные нарушения при реализации любых видов работ всегда завершаются административным штрафом. И начальники управлений в мэрии это знают. На них за год составляется не по одному протоколу, потому что они допускают административные правонарушения, которые не образуют состав уголовного преступления», - заключил Карабасов.