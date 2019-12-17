2019-12-17T16:56:37+03:00
Общество

Глава администрации поторопилась назвать арт-объект «Рязань 2020» подарком

Надпись значится в запросе котировок и включена в общую стоимость оформления Лыбедского бульвара
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Арт-объект "Рязань 2020".Арт-объект "Рязань 2020".
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Несколько дней назад глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей персональной страничке в социальной сети Facebook ответила на некоторые вопросов горожан, касающихся возникших неприятных ситуаций при открытии «Новогодней столицы»

Отвечая на вопрос об установке на Лыбедском бульваре арт-объекта в виде больших букв и цифр «Рязань 2020» Елена Борисовна сообщила следующее:

- Никто от администрации за установку арт-объекта «Рязань 2020» не отвечал. Это подарок городу от рязанцев, которые захотели создать праздничное настроение жителям и гостям Новогодней столицы.

Вместе с тем, изучая материалы, представленные на сайте госзакупок, редакция «Комсомольской правды» обнаружила данный объект в приложении №3 к извещению о запросе котировок. Пунктом №5 в документе значится: объемная надпись «Рязань 2020». Здесь же приводится описание товара и его параметры. Арт-объект включен в общую стоимость праздничного оформления Лыбедского бульвара.

Фрагмент приложение № 3 к извещению о запросе котировок.

Фрагмент приложение № 3 к извещению о запросе котировок.

Запрос котировок выиграл один из индивидуальных предпринимателей, предложив выполнить оформление Лыбедского бульвара (где прописан и арт-объект «Рязань 2020») за 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Напомним, читателям, надпись «Рязань 2020» не успели установить ко дню официального открытия «Новогодней столицы 2020», а затем она оказалась повреждена из-за того, что пенопластовые основания букв, не выдержали забиравшихся на них ради фото детей и взрослых.

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Также Елена Сорокина разъяснила, почему «пропали» две буквы от названия города на Лыбедском бульваре – чиновники не имеют к этому отношение (подробнее).

Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»

В общей сложности на все мероприятия и благоустройства уйдет около 270 миллионов рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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