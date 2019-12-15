Сити-менеджер Рязани ответила на вопрос о незажженной елке

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-15T09:26:14+03:00

Также Елена Сорокина разъяснила, почему «пропали» две буквы от названия города на Лыбедском бульваре – чиновники не имеют к этому отношение

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в facebook ответила на вопросы об организации «Новогодней столицы». По словам сити-менеджера, елку на площади Ленина купил спонсор. В соответствии с договором товар должен был поставлен в течение пяти дней после дня оплаты. Оплата «прошла» 6.12.2019 – конкретизировала глава горадминистрации.

При этом Елена Сорокина указала конкретного исполнителя: «За установку елки отвечала Дирекция благоустройства города. Украшения оплатили три организации. Доставляли гирлянды, шары и звезду поэтапно, поэтому Дирекция благоустройства монтировала их с 7 по 13 декабря». Однако за то, что случился конфуз, на который обратили внимание даже в программе «Вечерний Ургант», по ее мнению, не приведет к кадровым решениям: «Срыва работ не было. Было искреннее желание неравнодушных рязанцев, социально ориентированных организаций, преобразить городское пространство, подарить людям праздник».

Никто от администрации города за установку арт-объекта «Рязань 2020» не отвечал – ответила Сорокина еще на один из вопросов. «Это тоже подарок городу от рязанцев, которые захотели создать праздничное настроение жителям и гостям Новогодней столицы».

После опубликованных ответов Елены Сорокиной у пользователей сети сразу возникли другие вопросы о том, куда будут потрачены бюджетные деньги, раз в основном на мероприятия «Новогодней столицы» привлекаются финансы меценатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU