Главная елка Сараевского района застряла в газопроводе

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-04T16:52:37+03:00

18-метровое дерево только на следующий день смогли доставить до площади райцентра. Смотрим фотографии пышной красавицы

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Главная елка Сараевского района Рязанской области застряла по дороге на площадь. Взяли 18-метровое дерево у частника, там же, в райцентре. Но дерево было настолько огромным, что не проходила под газовой трубой над дорогой. Как отмечает издательство «Пресса», везли елку до площади два дня.

Фото: издательство "Пресса".

Но как сообщил «Комсомолке» директор муниципального предприятия «Пассажирсервис» Владимир Саморуков, это не совсем так.

— Пока ее спилили, уложили на телегу. Доехали до арки из газопровода, а она не проходит, — говорит Саморуков. — Дело к вечеру, зачем нам с ней возиться в темноте, геройствовать. На следующий день мы вернулись, утянули ветки – и тихо, дружелюбно привезли на площадь.

Фото: издательство "Пресса".

Трактор с елью всю дорогу сопровождала машина ГИБДД, так как ветки перекрывали всю проезжую часть.

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU