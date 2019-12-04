Главная елка Сараевского района застряла в газопроводе
Главная елка Сараевского района Рязанской области застряла по дороге на площадь. Взяли 18-метровое дерево у частника, там же, в райцентре. Но дерево было настолько огромным, что не проходила под газовой трубой над дорогой. Как отмечает издательство «Пресса», везли елку до площади два дня.
Фото: издательство "Пресса".
Но как сообщил «Комсомолке» директор муниципального предприятия «Пассажирсервис» Владимир Саморуков, это не совсем так.
— Пока ее спилили, уложили на телегу. Доехали до арки из газопровода, а она не проходит, — говорит Саморуков. — Дело к вечеру, зачем нам с ней возиться в темноте, геройствовать. На следующий день мы вернулись, утянули ветки – и тихо, дружелюбно привезли на площадь.
Фото: издательство "Пресса".
Трактор с елью всю дорогу сопровождала машина ГИБДД, так как ветки перекрывали всю проезжую часть.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU