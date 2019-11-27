Вокруг елки на Лыбедском бульваре в Рязани обустраивают каток

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-27T17:56:15+03:00

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В среду, 27 ноября, на Лыбедском бульваре в Рязани вокруг металлической елки вовсю развернулись работы по обустройству катка. Рабочие уже засыпали выравнивающий слой. Заливку планируют провести до 5 декабря. Сообщается, что лед будет устойчив к положительным температурам.

Напомним, что Лыбедский бульвар станет одной из основных площадок «Новогодней столицы 2020». Помимо катка здесь для рязанцев и гостей города откроют фестиваль новогодних игрушек, проведут шоу-программы и концерты.

Старт новогодним мероприятиям будет дан в субботу, 7 декабря – торжества пройдут на площади Ленина и как раз на Лыбедском бульваре.

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ИСТОЧНИК KP.RU