Появилась программа проекта «Рязань - новогодняя столица 2020»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-16T16:06:57+03:00

Жителей и гостей города ждут многочисленные фестивали, шоу и состязания

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Появилась программа главных мероприятий проекта «Рязань – новогодняя столица 2020». Как и планировалось, праздничный фестиваль затянется на целый месяц – с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года.

Если вкратце, то рязанцев и гостей города ждут гастрономические фестивали «ПирожОК», «Кухня рязанского края», «ГлинтФест», а также фестиваль народных игрушек. Кроме того, в программе предусмотрены ночные лыжные гонки, цирковой балаган, капустники, ярмарки, рабатлоны, синхронное моржевание, лазерные и световые шоу и многое-многое другое.

Появилась программа проекта «Рязань - новогодней столица 2020»

ИСТОЧНИК KP.RU