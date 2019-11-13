2019-11-13T09:45:35+03:00
Общество

В Рязани установили первую новогоднюю елку

На сбор конструкции из тьмы элементов у рабочих ушло немало времени
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр ГТРК «Ока».Фото: Кадр ГТРК «Ока».
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В Лесопарке Рязани установили новогоднюю елку – первую в этом сезоне, сообщает ГТРК «Ока». Дерево искусственное и состоит из множества элементов, так что на монтаж у рабочих ушло немало времени. Позже новогоднюю красавицу оденут в шары и гирлянды, зажечь которые собираются в декабре.

Напомним, Лесопарк станет одним из мест гуляний во время долгого праздника «Рязань - Новогодняя столица России- 2020», который продлится с 7 декабря этого года по 7 января будущего.

За месяц в городе и пригороде организуют массу гуляний: гастрономические фестивали на разный вкус, лазерное шоу, театральный капустник и даже синхронное моржевание.

Полная программа праздника ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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