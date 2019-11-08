На Первом канале вышел сюжет о подготовке Рязани к «Новогодней столице»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-08T13:29:36+03:00

Судя по настроению материала, праздник к нам уже пришел

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В эфире Первого канала показали 3-минутный сюжет о подготовке нашего города к празднику «Рязань – Новогодняя столица 2020».

Корреспондент пообщался со студентами медуниверситета, недавно выстроившимися на стадионе «Локомотив» в снежинку. После акции молодые люди рассказали, что у нас могут посмотреть туристы из других регионов: кремль и Константиново.

В Лесопарке тем временем уже готовы срубы для Деда Мороза, а горки, как заверили журналиста, здесь будут ставить, когда выпадет снег. Побывали телевизионщики и на фабрике елочных игрушек, где посетители смогут сами попробовать сделать шар: как выяснил репортер, на практике это непросто.

Калинник и перепела из ресторанов облцентра тоже попали в телевизор, а кузнец развлекательного туристического центра рассказал зрителям, почему рязанцев издревле называли косопузыми.

Под финал сюжета показали и главную пешеходную улицу города – Почтовую. На камеру попали рязанцы, танцующие при ночном освещении под живую музыку.

Отличие от классического новогоднего сюжета вышло только одно – снег в Рязань пока не подвезли.

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ИСТОЧНИК KP.RU