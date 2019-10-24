На улице Почтовой в Рязани начался обратный отсчет до Нового года

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-24T19:43:15+03:00

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В четверг, 24 октября, на улице Почтовой в Рязани неподалеку от памятника Евпатию Коловрату появилась световая инсталляция – один из символов Новогодней столицы России 2020 года. Инженерная конструкция с вращающейся подсвеченной снежинкой отсчитывает дни, оставшиеся до наступления Нового года.

Буквально в считанные минуты инсталляция стала местом для селфи и привычных фотографий.

Напомним, что в самом начале этого года представители Рязанской области получили символ новогодней столицы России «Хрустальную снежинку» и стали готовить город к встрече 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU