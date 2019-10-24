2019-10-24T19:43:15+03:00
Общество

На улице Почтовой в Рязани начался обратный отсчет до Нового года

Инсталляция – символ Новогодней столицы России – в считанные минуты стала местом для селфи
Поделиться:
До Нового года осталось 68 дней.До Нового года осталось 68 дней.
Изменить размер текста:

В четверг, 24 октября, на улице Почтовой в Рязани неподалеку от памятника Евпатию Коловрату появилась световая инсталляция – один из символов Новогодней столицы России 2020 года. Инженерная конструкция с вращающейся подсвеченной снежинкой отсчитывает дни, оставшиеся до наступления Нового года.

Буквально в считанные минуты инсталляция стала местом для селфи и привычных фотографий.

Напомним, что в самом начале этого года представители Рязанской области получили символ новогодней столицы России «Хрустальную снежинку» и стали готовить город к встрече 2020 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани определились с лучшим блюдом «Новогодней столицы»

Больше всего лайков собрал торт «Новогоднее чудо» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанском МФЦ поставят кабину быстрой сдачи данных на загранпаспорт
В Рязани появятся скамейки внутри 5-метровых новогодних шаров
Рязанские села не исчезают, даже когда в них не остается жителей
31 октября гордума Рязани будет решать вопрос о школе в Лесопарке
Жители рязанской многоэтажки подозревают, что их кто-то обманывает
МГИК приказал уволить преподавателей рязанского филиала
В Рязанской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное 100 экваторам
Из-за акции ФСБ ограничат парковку на двух улицах Рязани
«Ростелеком» предлагает рязанским школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции
Суд отказал в аресте счетов предприятия-отравителя рязанской реки
С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба