2019-10-24T11:23:46+03:00
Общество

В Рязани определились с лучшим блюдом «Новогодней столицы»

Больше всего лайков собрал торт «Новогоднее чудо»
Яков РЫКОВ
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Фото: Рязань - Новогодняя столица 2020Фото: Рязань - Новогодняя столица 2020
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В Рязани подвели итоги кулинарного конкурса «Рецепты Новогодней столицы». По итогам голосования наибольшее количество лайков (135) собрал торт «Новогоднее чудо» от Юлии Фомичевой. На втором месте кексы этого же автора (87). Третье место занял суп из говядины с овощами – томляк, от Максима Ефимова.

Рязань - Новогодняя столица 2020

Рязань - Новогодняя столица 2020

21 ноября победительницу наградят на форуме гастрономической индустрии «HoReCa fest». На мероприятии презентуют проект «Рязань - Новогодняя столица 2020», а также представят основные особенности и перспективы развития рязанской индустрии гостеприимства.

Отметим, что в кулинарном конкурсе участвовали многие рязанцы со своими оригинальными рецептами похлебок, салатов, тортов и другого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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