2019-10-30T20:20:25+03:00
Досуг

Бабы для Забавы. В Рязани назвали главных персонажей новогодней столицы

Праздничный фестиваль стартует уже 7 декабря. Власти определились и с основными площадками для народных гуляний
Яков РЫКОВ
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Праздничный фестиваль «Рязань – новогодняя столица России 2020» пройдет с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года.Праздничный фестиваль «Рязань – новогодняя столица России 2020» пройдет с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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30 октября депутатам гордумы рассказали, как продвигается проект «Рязань – новогодняя столица России 2020».

Начальник управления культуры Евгения Власова назвала основные площадки для народных гуляний. Это будут Лыбедский бульвар, улицы Почтовая, Ленина, Новослободская, а также Лесопарк, Зеленый театр в ЦКПиО, парк имени Гагарина, бульвар Скобелева и Солотча.

Что касается главных персонажей новогоднего праздника, то организаторы наконец-то раскрыли и их имена — Рязанский Косопуз, Баба Рязанская, Добрыня Никитич и Забава Путятишна.

Напомним, праздничный фестиваль «Рязань – новогодняя столица России 2020» пройдет с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года. Готова уже и полная программа мероприятий (можно ознакомиться).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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