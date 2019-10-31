Мероприятия «Новогодней столицы 2020» в Рязани покажут онлайн

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-31T10:39:48+03:00

У проекта будет свой сайт. Его запуск и другие вопросы обсудила на совещании рабочая группа

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30 октября вопросы организации мероприятий «Новогодней столицы 2020», которой станет Рязань, обсудила специально созданная рабочая группа. Программа, напомним, рассчитана на месяц – с 7 декабря по 7 января, содержит многочисленные фестивали, шоу и состязания.

За событиями «Новогодней столицы 2020» можно будет наблюдать онлайн, для чего совместно с одним из операторов связи организуется проект «Камеры.Рязань». Особо тщательно в эти будут следить за безопасностью: для ее обеспечения, как сообщает пресс-служба администрации города, прорабатывается комплексный подход.

Также участники встречи обсудили проект «Арт-Елка». В его рамках со дня открытия до самого закрытия на Лыбедском бульваре предприятиям и организациям предлагают представить свое оригинальное новогоднее дерево, передающее специфику их деятельности.

У «Новогодней столицы 2020» будет свой сайт и мобильное приложение. Их запуск и дальнейшую работу на совещании также затронули.

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ИСТОЧНИК KP.RU