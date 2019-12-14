2019-12-14T11:59:13+03:00
Общество

Рязанский конфуз с праздничной елкой попал в эфир «Вечернего Урганта»

Любительское видео, снятое на открытии «Новогодней столицы», позабавило известного телеведущего
Роман ДОРОФЕЕВ
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Кадр из телешоу.Кадр из телешоу.
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В пятницу, 13 декабря, в эфире Первого канала в рамках телешоу «Вечерний Ургант» вышел небольшой сюжет о конфузе с праздничной елкой на открытии «Новогодней столицы» в Рязани. Любительское видео на камеру мобильного телефона снял кто-то из гостей праздника.

В ролике Дед Мороз произносит знаменитую фразу «Раз, два, три – елочка гори», затем звучит торжественная музыка, но елка так и не зажигается…

Иван Ургант с присущим ему юмором отметил:

- Елка не загорелась, потому что было сказано, что это российская елка. А российская елка сама знает, когда нужно загораться: либо 31 декабря, либо летом в Сибири.

Вечерний Ургант. Рязанская елка..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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