Рязанский конфуз с праздничной елкой попал в эфир «Вечернего Урганта»
В пятницу, 13 декабря, в эфире Первого канала в рамках телешоу «Вечерний Ургант» вышел небольшой сюжет о конфузе с праздничной елкой на открытии «Новогодней столицы» в Рязани. Любительское видео на камеру мобильного телефона снял кто-то из гостей праздника.
В ролике Дед Мороз произносит знаменитую фразу «Раз, два, три – елочка гори», затем звучит торжественная музыка, но елка так и не зажигается…
Иван Ургант с присущим ему юмором отметил:
- Елка не загорелась, потому что было сказано, что это российская елка. А российская елка сама знает, когда нужно загораться: либо 31 декабря, либо летом в Сибири.
Вечерний Ургант. Рязанская елка..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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