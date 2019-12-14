Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-14T10:39:19+03:00

В общей сложности на все мероприятия и благоустройства уйдет около 270 миллионов рублей

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В пятницу, 13 декабря, глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о том, сколько средств из бюджетов разных уровней будет потрачено в общей сложности на проведение «Новогодней столицы».

203 миллиона рублей направлены на благоустройство 10 общественных пространств:

– ЦПКиО;

– сквер у кинотеатра «Октябрь»;

– парк Гагарина;

– территория у ДК «Приокский»;

– Новопавловская роща;

– Верхний городской парк (I очередь);

– Лыбедский бульвар в районе ул. Новослободской;

– сквер ЖКХ на ул. Станкозаводской;

– парк Морской славы.

Ремонт Центральной городской библиотеки им. Есенина обошелся в 16 миллионов рублей. Работы по приведению в порядок фасада ДК «Приокский» - в 9,8 миллиона рублей

Из областного бюджета на проведения праздничных мероприятий выделено 30 миллионов рублей, еще 300 тысяч выделено из городского бюджета. Из них 5,4 миллиона ушло на украшение Лыбедского бульвара и установку главной Всероссийской елки. Кроме того, из городского бюджета в 2020 году выделено 9,5 миллионов рублей на проведение праздничных мероприятий, аренду оборудования и покупку костюмов.

Общий ремонт проекта, включая благоустройство территорий и ремонт учреждений культуры, составил около 269 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU