Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»
В пятницу, 13 декабря, глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о том, сколько средств из бюджетов разных уровней будет потрачено в общей сложности на проведение «Новогодней столицы».
203 миллиона рублей направлены на благоустройство 10 общественных пространств:
– ЦПКиО;
– сквер у кинотеатра «Октябрь»;
– парк Гагарина;
– территория у ДК «Приокский»;
– Новопавловская роща;
– Верхний городской парк (I очередь);
– Лыбедский бульвар в районе ул. Новослободской;
– сквер ЖКХ на ул. Станкозаводской;
– парк Морской славы.
Ремонт Центральной городской библиотеки им. Есенина обошелся в 16 миллионов рублей. Работы по приведению в порядок фасада ДК «Приокский» - в 9,8 миллиона рублей
Из областного бюджета на проведения праздничных мероприятий выделено 30 миллионов рублей, еще 300 тысяч выделено из городского бюджета. Из них 5,4 миллиона ушло на украшение Лыбедского бульвара и установку главной Всероссийской елки. Кроме того, из городского бюджета в 2020 году выделено 9,5 миллионов рублей на проведение праздничных мероприятий, аренду оборудования и покупку костюмов.
Общий ремонт проекта, включая благоустройство территорий и ремонт учреждений культуры, составил около 269 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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