2019-12-07T19:17:55+03:00
Общество

Рязань официально вступила в права «Новогодней столицы - 2020»

В центре города прошел парад Дедов Морозов и праздничный концерт
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Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.
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В субботу, 7 декабря, парадом Дедов Морозов и праздничными мероприятиями на площади Ленина Рязань официально вступила в права «Новогодней столицы России 2020 года». Горожане стали свидетелями красочного действа. Поздравить со столь знаковым событием рязанцев приехал Дед Мороз из Великого Устюга.

Собравшихся на площади Ленина людей приветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

- Друзья, сегодня мы первыми в мире начинаем встречать Новый год, - отметил Николай Викторович, - мы открываем «Новогоднюю столицу» и постараемся сделать, чтобы вы хорошо встретили Новый год, чтобы у наших гостей остались только позитивные эмоции.

Вместе с тем, главную елку «Новогодней столицы» так и не зажгли – на сцене Дедушка Мороз вместе с губернатором отложили это знаковое действо до 14 декабря. Отметим, что высоченную ель собирали на площади буквально в последний момент и просто к сегодняшнему дню не успели нарядить и подключить. Также пока не заработал и каток на Лыбедском бульваре.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

Рязань. пл. Ленина. 7 декабря 2019.

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Вокруг площади Ленина местами тоже не проехать. Свободно было лишь на самом проспекте, но он нынче отдан Дедам Морозам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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