Из-за перекрытия Первомайки «стоял» весь центр Рязани и Северная окружная

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-07T17:38:55+03:00

Вокруг площади Ленина местами тоже не проехать. Свободно было лишь на самом проспекте, но он нынче отдан Дедам Морозам

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Ближе к вечеру в субботу, 7 декабря, облцентр «встал» – так город встретил проект «Рязань - Новогодняя столица России 2020», официально стартовавший именно в этот день.

Одно из событий, намеченное на 7 число, непременно потребовало перекрытия всего центра: в 16.00 от площади Победы в сторону площади Ленина выдвинулся Парад Дедов Морозов. Пройтись в костюме мог любой желающий, и их набралось немало – за два дня до старта в горадминистрации было уже под 2 тысячи заявок.

Дедушки должны были дойти до памятника Ленину за 15 минут – это по расчетам чиновников. По факту, как с места событий передал собственный корреспондент «Комсомолки», акция прошла с получасовым отставанием от графика.

Все это время о начале проекта «Новогодняя столица» думали не только организаторы и участники, но и многие тысячи горожан.

Думали крепко: судя по информации сервиса Янденкс.Пробки, машины стояли по все Северной окружной, вокруг центра, в том числе и на Московском шоссе, что для вечера выходного дня редкость.

Фото: Яндекс.Карты.

Понемногу движение начало приходить в норму лишь к половине шестого вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU