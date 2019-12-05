Появилась финальная программа «Новогодней столицы» со временем событий

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-05T13:50:06+03:00

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Опубликована полная программа проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020». Главное отличие от той афиши, которая была в ходу прежде, - наличие времени мероприятий.

Празднества торжественно откроются 7 декабря с 16.00 на площади Ленина и продолжатся 8 декабря в Лесопарке – шоу-программой «Дед Мороз в Новогодней деревне» (начало тоже в 16.00).

До 7 января в программе: концерты, гастрономические фестивали, фестиваль огня и света, городской корпоратив, театральный капустник, спортивные события, цирковой «Балаган», зимний День ВДВ, хоккей в валенках и многое другое.

Более подробную информацию можно найти на сайте, в приложении (ссылки - там же) и в официальном сообществе проекта.

Афиша "Новогодней столицы".

ИСТОЧНИК KP.RU