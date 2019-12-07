Деда Мороза из Великого Устюга и якутского Чысхаана посвятили в рязанцы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-07T17:02:12+03:00

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7 декабря областную библиотеку имени Горького пришли необычные посетители – Дед Мороз из Великого Устюга и Чысхаан – Властелин холода из Якутии. Последний захватил с собой и внучку – якутскую зиму Хаарчаану. Гости прибыли в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020», а в библиотеке прошли ритуал «Посвящение в рязанцы», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Троице устроили экскурсию по залам, где познакомили их с историей нашего края, его ремеслами и архитектурой, рассказали о знаменитых рязанцах. После гостям вручили «удостоверения рязанцев» и читательские билеты библиотеки имени Горького.

«Посвящение в рязанцы» – это своего рода навигатор по достопримечательностям облцентра, который предлагают посетить всем гостям города.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

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ИСТОЧНИК KP.RU