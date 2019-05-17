В рязанском Лесопарке после скандала с детским городком прошла депутатская проверка

17 мая в 11:00 в Лесопарк прибыла группа депутатов Рязанской гордумы во главе с председателем Юлией Рокотянской. Собравшимся журналистам она сразу же объяснила, что народные избранники собираются собственными глазами увидеть, правду ли вчера рассказали Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ в Сочи.

Интересно, что полутора часами ранее в парке видели припаркованную машину Следственного комитета РФ, а за полчаса до визита народных избранников зеленую зону посетил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов. Излишнего внимания градоначальник предпочел избежать и пообщался только с одной съемочной телегруппой.

За полчаса до визита депутатов Сергей Карабасов дал в парке интервью тележурналистамФото: Владимир ФРОЛОВ

Рассказав журналистам о скандальной ситуации, которую уже комментируют политики, и о том, что означает лежащее на земле игровое оборудование, сити-менеджер удалился, а потому с депутатами и остальными СМИ не повстречался.

Вместо него ревизию сопровождала заместитель главы администрации Елена Сорокина. Депутаты потребовали разъяснений от нее и директора автономного учреждения культуры «Лесопарк» Виталия Исаева.

В спортивном комплексе Виталий Исаев показал, какие снаряды появились в прошлом годуФото: Владимир ФРОЛОВ

Вместе с сотрудниками своего учреждения управляющий парком заявил, что все элементы детского городка, который был закуплен в 2018 году, никуда не исчезли. Часть их стоит в Лесопарке – эти спортивные снаряды и пружинные качалки можно осмотреть и потрогать. Вторая часть (игровой комплекс за 1,2 млн. руб.), продолжил Исаев, находится в парке на Соборной площади.

– Почему именно там? Этот парк тоже относится к вашему учреждению? – послышались вопросы со стороны журналистов.

Директор покачал головой и стал пояснять: для установки этих сооружений для детей в Лесопарке якобы пришлось бы вырубить деревья еще на одной площадке, а жители города в прошлом году настойчиво просили этого не делать. Что же касается третьей части детского городка (канатной конструкции за 800 тыс. руб.), то власти решили перенести ее в Солотчу, на пляж на берегу Старицы.

– Этот канатный комплекс был уже смонтирован, – уверял директор «Лесопарка» депутатов, – но после решения о переносе снова был демонтирован. До 1 июня он будет опять собран в Солотче.

Елена Сорокина разъясняет, что именно появится в Солотче до 1 июняФото: Владимир ФРОЛОВ

– В нынешнем году Рязань станет новогодней столицей России, – добавила Елена Сорокина. – В Лесопарке создана большая «Новогодняя деревня», о которой прошла такая слава, что ее посетил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Но мы хотим, чтобы подобных площадок было как можно больше – в том числе решили порадовать жителей Солотчи и всех туристов, которые туда приедут.

Депутаты предпочли ощупать канаты. После этого из чьих-то уст послышалось: «Да, это монтировалось».

Канатный комплекс, готовый к отправке в Солотчу, многие даже потрогали рукамиФото: Владимир ФРОЛОВ

Юлия Рокотянская решила сама подвести итог. По ее словам, депутаты увидели все, о чем шла речь в прошлогодних проектах благоустройства и документах, а теперь нужно проконтролировать, чтобы работы были завершены.

Немного ранее о намерении проверить Лесопарк заявили и органы прокуратуры.