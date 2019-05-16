Детский городок в Рязани оплатили из бюджета, но не установили?

Следственный комитет займется историей с детским городком, которого активисты Общероссийского народного фронта не нашли в рязанском Лесопарке осенью 2018 года - объект красовался лишь на бумаге. Об этом главу ведомства 16 мая попросил лично президент Владимир Путин, после того как на медиафоруме «Правда и справедливость» увидел телевизионный сюжет о проблеме.

- Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого не бывает... Какая наглость! – отреагировал глава государства.

Президент выразил надежду, что этот рассказ «Бастрыкин Александр Иванович (глава СКР - Ред.) слышит и шанса проявить свои профессиональные качества не упустит».

Узнав о рязанском случае, Владимир Путин заявил: «Нужно привлекать СМИ, людей, без этого будут часто появляться фантомные объекты». Фото: onf.ru

Отметим, что летом 2018 года в Лесопарке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» построили центр уличного спорта «Под мостом», заасфальтировали дорожки, поставили детские аттракционы, лавочки и урны. В октябре активисты ОНФ проверили чиновников и сделали вывод, что по сравнению с проектом не достает канатного комплекса за 800 тысяч рублей, детского игрового комплекса за 1,2 миллиона рублей рублей, каруселей, песочниц и пружинных качалок еще на 200 тысяч рублей. Также якобы отсутствовали тренажеры для занятий спортом инвалидов-колясочников.

В ноябре 2018-го сопредседатель рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин рассказывал «Комсомольской правде» об этой проблеме. Теперь он комментирует ситуацию так:

- Как сообщили городские власти, игровой комплекс вместо Лесопарка установлен в другом парке города – Кремлевском сквере (похожая площадка там действительно имеется – Ред.). Что касается канатной конструкции, ее обещали установить с наступлением теплой погоды, но появилась она в Лесопарке совсем недавно и еще не смонтирована.

В администрации Рязани же с запозданием заявили, что, несмотря на проект благоустройства, не останется в Лесопарке и та самая канатная конструкция. Ее перевезут в местную курортную зону - к реке Старица.

Кадр из сюжета рязанского телевидения, на котором видны элементы детского городка под снегом

В региональном управлении СКР, в свою очередь, заверили, что во всем тщательно разберутся:

– По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина организована проверка информации о том, что в Лесопарке отсутствуют канатный городок и детская площадка, хотя акт о приемке подписали городские власти. Во время проверки следователи выяснят, как расходовались бюджетные деньги, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые принимали решения по строительству объекта, - говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

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