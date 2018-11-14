Почему реконструкцию парков в Рязани затянули до зимы?

Во время президентских выборов 18 марта 2018 года жители Рязани моглипоучаствовать в общегородском опросе – подобии муниципального референдума. Их спрашивали, проекты реконструкции каких городских парков они считают нужным реализовать в первую очередь. На основании ответов был сформулирован заказ – и началась работа. Однако выпал уже первый снег, а обновления увидели не во всех парках.

«ЛЕС» В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ ВСЕ-ТАКИ СРУБИЛИ

Центральный парк в Горроще (ЦПКиО) пару лет назад полностью обнесли высоким металлическим забором, а в нынешнем августе принялись активно мостить площадь у входа со стороны Радиоуниверситета. Смета работ на всех аллеях равнялась 9,3 миллиона рублей. Арки входа украсили псевдоисторическим аппаратом «Газированная вода» и привели в порядок окрестные лужайки.

Вход в Центральный парк Горрощи со стороны Радиоуниверситета тщательно отремонтированФото: Владимир ФРОЛОВ

Параллельно в бывшем Зеленом театре на берегу Рюмина пруда спилили и вывезли деревья, выросшие за 20 лет вместо скамеек, пока объект не использовался. Кто-то даже успел пожалеть «лес с развалинами», где молодежь привыкла устраивать пикники и фотосессии.

В бывшем Зеленом театре ЦПКиО вырубили деревья, которые росли там более 25 летФото: Владимир ФРОЛОВ

Впереди – «непаханое поле» работ. Согласно проекту, за который голосовали горожане, в ЦПКиО должны организовать зоны для загорания и пикников, через Рюмин пруд перекинуть пешеходный мостик, построить на его берегу лодочную станцию, запустить на середину плавающие домики для птиц.

РАНЬШЕ БЫЛО НЕПЛОХО, А СТАЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Парк железнодорожников из всех рязанских зеленых зон, подвергшихся реконструкции, расположен ближе всего к центру, и запустение здесь не наступало даже в самые экономически тяжелые годы. Но подрядчикам (тем же самым, что и в ЦПКиО) все-таки пришлось на площади в 10 тысяч квадратных метров выложить дорожки брусчаткой и тротуарной плиткой. Территория была полностью освещена, на ней установили новые скамейки и урны, подготовили клумбы для цветов, которые высадят весной. Стоимость сделанного оценивалась по проекту в 10,3 миллиона рублей.

Последний штрих в реконструкцию парка внес визит в Рязань 26 октября главы Росгвардии: в честь его сотрудников обустроили мемориальную аллею и заложили памятник гвардейцам, павшим в борьбе с преступниками.

28 октября заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов уже мог с импровизированной сцены заявить горожанам:

– Уверен, что здесь вы с удовольствием будете собираться, проводить праздники, общаться.

Если аналогичным образом будет проводиться и благоустройство дворов, это можно только приветствовать.

В ПРИОКСКОМ ПОСЕЛКЕ СОРВАЛИ ВСЕ СРОКИ

Ремонт парка имени Гагарина около ДК «Приокский» подрядчики вели ни шатко, ни валко. Вскрыли старый асфальт – исчезли на несколько дней. Привезли бордюрный камень, установили – снова пауза. Засыпали щебенкой дорожки, но асфальтировать не стали, забросили на месяц. Видимо, ЦПКиО и Парк железнодорожников им были важнее – договор по парку Гагарина был подписан с тем же самым ООО.

Сроком завершения работ было определено 14 сентября. Однако не перед этой датой, а уже после нее начался аврал. Асфальт стали спешно вываливать и раскатывать, бетонировать будущий «зрительный зал» перед сценой-эстрадой.

Договор с подрядчиками (согласно смете на 11,8 миллиона рублей) уже истек 31 октября, а гастарбайтеры все еще продолжали стучать и жужжать инструментами под дождем и первым снегом.

6 ноября в парк нагрянула проверка во главе с исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым.

– Покрытие на аллеях, утвержденное проектом, не соответствует нашим ожиданиям. Это необходимо исправить максимально быстро, – указал он.

Не все новые дорожки в парке Гагарина понравились проверяющимФото: Владимир ФРОЛОВ

В тот же вечер в парке Гагарина было включено освещение – впервые за много лет.

ЧТО РУБЯТ И ПИЛЯТ В ЛЕСОПАРКЕ

В рязанском Лесопарке, начинающемся от Торгового городка и протянувшемся на 1,5 км до берега Оки, работы начались еще в начале лета. Вначале здесь оборудовали центр уличного спорта «Под мостом», торжественно открытый 18 августа. И хотя многие горожане пожимали плечами («Зачем спортивный комплекс на затапливаемой во время паводка территории?»), чиновники оправдались. Уровень асфальта в Лесопарке был поднят на 0,5 метра – и это должно спасти его от половины разливов (прошедшей весной вода поднялась над старым уровнем дороги на 15 см).

Открытие спортивного центра «Под мостом» стало самым заметным событием минувшего летаФото: Владимир ФРОЛОВ

– Наши спортивные площадки состоят не только из асфальта, но и резинового покрытия, – разъяснил директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев. – Если вода их и накроет, ничего страшного не произойдет. Стоит только промыть наши конструкции, и площадками можно будет пользоваться снова.

В Лесопарке на участках, где были вырублены деревья, асфальтируются площадкиФото: Владимир ФРОЛОВ

Троллейбус до Орехового озера окончательно отменили, вместо него наметили маршрут автобуса. Пришла и почти прошла осень, озеро стало мало кому интересно, а в Лесопарке до сих пор пилят деревья (как будто свободных лужаек по краям нет), асфальтируют какие-то пятачки по 200-400 квадратных метров, сыплют погрузчиками песок.

Запланированная новая аллея в Лесопарке создается только в конце осениФото: Владимир ФРОЛОВ

Сумма, в которую планировали уложиться, – 15,6 миллиона рублей. Работы ведет та же самая подрядная организация, которая летом в спешке реконструировала площадь Ленина, допустив более 20 отступлений от проекта.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Евгений Зызин, руководитель рязанского отделения Общероссийского народного фронта:

– В этом году по программе «Комфортная городская среда» в Рязани сделано очень много. Но масса и недостатков, особенно сорванных сроков.

Парк Гагарина 2 года был объектом опеки наших активистов. Мы привлекли к работе по составлению проекта творческую группу «Фабрика идей» и проводили общественные обсуждения всех планов реконструкции. Хороший проект исполнители работ не доделали – я уверен, что их заставят завершить работы.

При проверке документов по Лесопарку мы выяснили, что 22 июня детские городки стоимостью 5 миллионов рублей уже должны были там стоять – есть подпись, что управление благоустройства их приняло. На самом же деле посетители парка их не видели до глубокой осени.

Алексей Захаров, депутат Рязанской городской Думы:

– В этом году определенная работа по благоустройству городских парков не может не радовать. Но главное, чтобы это делалось для людей, а не «для галочки», как на площади Ленина. Вызывают большое опасение систематические срывы сроков. Фактически ни один из проектов, запланированных на этот год, так и не был завершен, а ведь сезон окончен.

Новую зону отдыха в Лесопарке вообще нужно оценивать только по окончании предстоящего весеннего паводка. Надеюсь, народные деньги не «смоет».

Арсен Бабурин, краевед, член топонимической комиссии:

– Мне понравился только вход в ЦПКиО. А Лесопарк жалко: мне кажется, не надо было вторгаться в парковую зону так агрессивно. Надо было «причесать» и проредить деревья, улучшить тропинки, а не магистральные асфальтовые дороги.

Мы все время перестраиваем, перетираем одни и те же места в городе. а дальше не двигаемся. В Рязани есть много мелких запущенных зеленых мест, которые бы просто причесать и подстричь, и уже бы этот уголок преобразился.