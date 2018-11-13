2018-11-13T19:58:03+03:00
Недвижимость

В Рязани поменяют подход к отбору дворов для благоустройства

В первую очередь в порядок планируют приводить участки у самых старых домов
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По словам Игоря Владимировича, дома для благоустройства нужно выбирать по целому ряду критериевПо словам Игоря Владимировича, дома для благоустройства нужно выбирать по целому ряду критериевФото: Павел АВЕРИН
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Работы по благоустройству сразу нескольких дворовых территорий областного центра получили оценку «неудовлетворительно» на круглом столе, который прошел 13 ноября в региональном отделении ОНФ с участием активистов «фронта», депутатов Рязанской гордумы и представителей горадминистрации.

Накануне заседания активисты провели инспекционную проверку нескольких рязанских дворов, в которых уже должны быть завершены работы по благоустройству. Но, как говорится, «воз и ныне там»: активистов встретили кучи щебня, вырытые ямы и тому подобные недоделки. Это относится ко двору возле домов 32 и 34 по ул. Новоселов (на благоустройство отведено аж 9,5 млн. руб.); Бирюзова, 19; Первомайскому проспекту, 74 к.1.

Руководитель управления ЖКХ и энергетики горадминистрации Игорь Ковалев подчеркнул:

– Изначально концепция благоустройства, два двора на одном избирательном участке депутата, была неверной. Мы столкнулись с нежеланием софинансирования со стороны жителей нескольких запланированных дворов. В следующем году мы пойдем по другому пути. Чтобы войти в программу благоустройства, надо принять участие в конкурсе, одним из критериев которого будет, по всей вероятности, год постройки дома. Чем дом старше, тем у него будет больше шансов войти в программу по благоустройству.

На что один из общественников заметил:

– Нет взаимодействия депутатов гордумы и администрации. Основа работы депутата – взаимодействие с исполнительной властью. Пока в Рязани сложилась порочная практика: депутаты сами по себе, а власть – сама по себе. Поэтому жители и отказываются платить, а некоторые готовы это сделать, но их дворы не вошли в программу по благоустройству.

Подводя черту под этим вопросом, активисты попросили представителей городской администрации обратить внимание на погодные условия и не производить «бессмысленных» работ, которые потом надо будет все равно переделывать.

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