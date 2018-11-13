2018-11-13T19:56:37+03:00
Общество

Работы в рязанском парке Гагарина подрядчик закончит через 10 дней

Хотя сделать это должны были еще две недели назад
Павел АВЕРИН
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Фото: Кадр сюжета телеканала ТКРФото: Кадр сюжета телеканала ТКР
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На круглом столе, прошедшем 13 ноября в региональном отделении ОНФ, замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов заявил, что благоустройство парка Гагарина в микрорайоне Приокский ООО «Опора» закончит через 10 дней. При этом он подчеркнул, что за срыв сроков окончания работ подрядчика оштрафуют.

Напомним, что работы по освещению, гранитному отсеву тропинок, облагораживанию площадки для выгула собак и территории около Зеленого театра по графику должны были завершить еще 31 октября.

По словам представителя подрядчика, наибольшие проблемы возникли с отсыпкой тропинок гранитной крошкой. Подход к «благоустройству» площадки для выгула собак, равно как к лавочке – фото которой облетело практически все региональные СМИ – сотрудник ООО «Опора» прояснить не смог.

– Штрафы и пени по ним – это мизер, на которые подрядчик особо внимания не обратит, – отметили активисты.

Круглый стол прошел с участием депутатов гордумы и представителей администрации Рязани Фото: Павел АВЕРИН

Круглый стол прошел с участием депутатов гордумы и представителей администрации РязаниФото: Павел АВЕРИН

Обсуждая конкретные объекты парка, участники круглого стола предложили гранитный отсев заменить асфальтом. Подрядчик не учел, что парк пользуется популярностью у юных велосипедистов и любителей покататься на самокатах. Кстати, по словам активистов, при проектировании парка мнение местных жителей не учитывали.

– Благоустройство парка нельзя растягивать на 5 лет, как того хочет администрация – после этого срока его снова надо будет благоустраивать, – резюмировали представители рязанского исполкома ОНФ.

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