Площадку для собак в Рязани благоустроили так, что весной будут переделывать

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-01T15:32:25+03:00

Песку животные, конечно, рады. Но урна на площадке не повредила бы… больно уж соблазнителен тот песок для собак. Фото: Кадр сюжета телеканала ТКР

Подрядчик уверяет, что все делалось в согласовании с жителями. Они же от перемен, мягко говоря, в недоумении

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В парке имени Гагарина в этом году благоустроили площадку для выгула собак. Объекту уже два года и власти предполагали его лишь улучшить. Съемочная группа телеканала ТКР побывала на месте и удивилась – вместе с местными жителями.

Раньше это была обычная площадка с необходимыми для дрессировки собак конструкциями. Под ногами земля, есть лавочки для хозяев, а весь участок обнесен забором, чтобы можно было спокойно спустить животное с поводка.

Благоустройство, безусловно, участок преобразило. Площадку, фактически, разделили на две зоны, уложив на одном из ее краев тротуарную плитку – чтобы людям было комфортнее. Сами же собачники таким комфортом недовольны – их устраивала и земля, зато животные, которые все равно крутятся у ног хозяев, теперь бегают по бетону, что вредно для их лап и суставов.

Были лавочки, и считай, что теперь их нет. Фото: Кадр сюжета телеканала ТКР

Более того, плитку подрядчик уложил аккурат рядом с лавочками, не позаботившись о том, что их нужно переустановить заново. В итоге сидеть на практически вкопанных в плитку лавочках теперь просто невозможно.

Забор, которым площадка уже была обнесена, также пострадал – часть его рабочие просто снесли, а восстанавливать и не подумали. Собачникам это пришлось делать самостоятельно, подручными способами.

Забор, снесенный при завозе песка, жители залатали сами – как могли. Фото: Кадр сюжета телеканала ТКР

Единственное, с чем рабочие справились, кажется, нормально – это песок, которым засыпали большую часть площадки. Правда, урну поставить почему-то забыли, хотя хозяева собак, самостоятельно убирающие за животными, говорят, что здесь она просто необходима.

В ответ представитель подрядчика объяснил телевизионщикам, что все работы согласовывались с местными жителями – собрания проходили в ДК «Приокский». Лавочки, «по шейку» укатанные в бетон, вероятно там не обсуждались.

В городском управлении благоустройства все недочеты обещают исправить. Но не раньше будущей весны.