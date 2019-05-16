16 Май 20:06 2019-05-16T23:33:41+03:00

Активисты заметили, что детская площадка и канатный городок встречали посетителей Лесопарка... на эскизе проекта благоустройства, но не в реальности. Фото: onf.ru.

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В администрации Рязани прокомментировали скандал с оплаченной, но не установленной детской площадкой. Напомним, что в четверг, 16 мая, на заседании медиафорума ОНФ в Сочи показали сюжет журналистки ВГТРК «Ока» Ирины Чепелевой из Рязанской области, где рассказывается о странной ситуации в городском Лесопарке.

Присутствующий на заседании Президент РФ Владимир Путин отметил:

- Случай удивительный. Надеюсь, Бастрыкин (председатель Следственного комитета Российской Федерации) нас слушает, и шанс проявить свои профессиональные качества не упустит.

Вот как ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации:

- По результатам проведения электронного аукциона между управлением энергетики и ЖКХ администрации города Рязани и ООО «Уютный Двор 62» заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 на выполнение работ по изготовлению и установке спортивного оборудования на общую сумму 4 миллиона 952 тысяч рублей. Место установки оборудования - Рязань, проезд. Речников, д. 1в.

Распоряжением администрации города Рязани от 05.10.2018 в МАУК «Лесопарк» было передано в оперативное управление детское оборудование от управления энергетики и ЖКХ: канатная конструкция «Трио», игровой комплекс «Космос», игровой комплекс «Горка», четыре качалки на пружине, две карусели трехместные, беседка, песочница с навесом, карусель шестиместная, игровой комплекс «Тарзанка» и другое оборудование.

Все оборудование было установлено на территории рязанского Лесопарка, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс «Космос», который в целях благоустройства сквера Рязанского кремля был изъят из оперативного управления МАУК «Лесопарк» на основании распоряжения администрации города Рязани от 08.11.2018 и передан в оперативное управление МБУ «Дирекция благоустройства города». 10.11.2018 указанное оборудование было установлено на площади Соборной.

Канатная конструкция «Трио», согласно приказу директора МАУК «Лесопарк» от 06.05.2019, была демонтирована с целью последующей установки ее на пляже реки Старица в срок до 1 июня 2019 года. Демонтированная конструкция находится в наличии на территории МАУК «Лесопарк».

Контрольно-счетной палатой города Рязани была проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Рязани, выделенных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы, по результатам которой был составлен акт от 28.03.2019 и выдано представление от 15.04.2019 с изложением допущенных нарушений.

Все игровые и спортивные комплексы нашли свое место на улицах Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU