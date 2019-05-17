Следователи СК опросили Сергея Карабасова по ситуации в Лесопарке

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-17T12:59:47+03:00

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Следователи опросили и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова по ситуации с детским оборудованием в Лесопарке. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном СК.

— Во время проверки следователи уже осмотрели территорию Лесопарка и сквера на Соборной, — рассказывает старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Установлено, что детское спортивное оборудование закуплено в соответствии с условиями муниципального контракта имеется в наличии в полном объеме. Детский комплекс «Космос» и две скамьи к нему в ноябре прошлого года переданы в оперативное управление Дирекции благоустройства. Сейчас они установлены на площади Соборной у Рязанского кремля.

Кроме того, в рамках проверки опрошены должностные лица городской администрации, в том числе – и.о. главы Сергей Карабасов, а также подрядной организации. По итогам проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц по расходованию бюджетных денег.

Напомним, 16 мая на медиафоруме ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о ситуации с Лесопарком (подробнее). Через несколько часов после этого пресс-служба администрации прокомментировала скандал с оплаченной, но якобы не установленной детской площадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU