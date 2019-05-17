Вопрос о законности манипуляций с рязанской детской площадкой взяла на контроль Генпрокуратура РФ
В Рязани продолжает развиваться ситуация вокруг детского городка, который должен был еще в конце прошлого года проявиться в Лесопарке, но так и не появился там, хотя подрядчику оплатили полную стоимость работ.
Напомним, что данная информация на медиафоруме ОНФ была озвучена Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства попросил в прямом эфире разобраться с ситуацией руководителя СКР Александра Бастрыкина.
Также на слова Президента отреагировали в Генеральной прокуратуре РФ. В региональное ведомство направлено поручение провести соответствующую проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям чиновников по расходованию денежных средств и приемке работ.
Ход проверки находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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