Сенатор от Рязани считает, что шум вокруг детской площадки – часть борьбы за кресло мэра

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-17T13:38:47+03:00

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История с детской площадкой в Лесопарке Рязани продолжает развиваться – теперь к обсуждению подключился и Член Совета Федерации РФ от Рязанской области Игорь Морозов.

Напомним, накануне на Медиафоруме корреспондент ГТРК «Ока» сообщила Президенту, что власти облцентра обманули горожан: по документам закупили оборудование для новой детской площадки, отчитались о его установке, по факту же – со слов представителя СМИ – в Лесопарке указанных в документах объектов нет.

Владимир Путин поручил разобраться в ситуации главе Следственного комитета РФ, тот дал соответствующее поручение своим подчиненным в регионе. Предварительный итог: следователи опросили и.о. главы горадминистрации Сергея Карабасова. Параллельно вопрос изучает и Генпрокуратура РФ.

Тем временем член Совета федерации от региона прокомментировал скандал, разместив запись на своей странице в facebook. Судя по обращению Игоря Морозова, его полностью убедил ответ горадминистрации.

– Для чего же на таком серьезном уровне был поднят вопрос? Могу предположить, что это предстоящая борьба за пост мэра Рязани. Видимо, сохраняется еще в нашем городе традиции недобросовестной конкуренции, когда все средства для устранения политических соперников хороши (прекрасно помню это по всем своим предвыборным компаниям). Очень хочу надеяться, что политическая элита Рязани становится более осознанной, выдержанной, способной «черный» пиар заменить позитивными шагами в информационном пространстве города, – написал сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU