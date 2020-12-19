Игорь Греков рассказал Андрею Караулову о своем подвиге в военном городке. Фото: скриншот с видео Андеря Караулова.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков в телефонном разговоре с журналистом и блогером Андреем Карауловым рассказал, как оказался в Скопинском районе во время ЧС из-за взрывов снарядов на военном складе.

— Я был на работе, поступило сообщение, и я туда доехал за 42 минуты. Ну, быстро ехал. Там нас оказалось несколько человек... Потом выбежала женщина, вцепилась в руку, сказала: «Помогите, спасите, у меня там мама осталась!» Вот из-за этого мы туда и поперлись в городок.

Игорь Михайлович отметил, что с ним в это время были два сотрудника МЧС и глава Скопинского района Александр Боков.

— Никого в городке вообще не было, все уже ушли. Полиции не было, группировка МЧС прибыла только спустя полтора-два часа. В этом время пожарные тушили населенные пункты вокруг, — продолжает Греков. — Полезли в квартиру, вытащили женщину на ковре, но она не одна там была - всех вывели. Залезли за дом, сзади что-то рвануло, потом над головой - и всех бросило на землю. Вытащили людей, потом кричит в окне молодая женщина... Вот мы единственные были, кто тогда там скакали в это время.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Владимира Путина супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова – Александра, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова. Сам Игорь Михайлович позже отметил, что не достоин звания Героя (читать подробнее).

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