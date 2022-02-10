От последствий коронавируса скончался профессор РГУ Юрий Гераськин. Фото: личная страница Юрий Гераськина в "ВК".

Вечером 9 февраля скончался доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию РГУ Гераськин Юрий Вениаминович. По информации telegram-канала «Горожане о Рязани», сердце профессора остановилось в 22 часа в рязанской ОКБ. Причина смерти – последствия от коронавируса.

Юрий Гераськин родился в 1956 году. В 1978 году окончил исторический факультет Рязанского государственного пединститута, а в 1998 году юрфак Международного эколого-политологического университета.

Тема докторской работы: «Взаимоотношения Русской Православной Церкви, общества и власти в конце 30-х - 1991 гг. (на материалах областей Центральной России)». Монографию по теме докторской диссертации отметили Почетной грамотой и памятной медалью Макариевского фонда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!