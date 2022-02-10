Проститься с умершим от последствий ковида профессором Юрием Гераськиным можно 12 февраля.

Прощание с Юрием Гераськиным, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию РГУ состоится в субботу, 12 февраля. О дате и месте прощания сообщает пресс-служба университета.

Отпевать Юрия Вениаминовича будут в Николо-Ямском храме, расположенном по адресу: улица Циолковского, 8. Начало богослужения в 11:00.

Сердце известного рязанского ученого-историка перестало биться 9 февраля в 22 часа в рязанской ОКБ. Причина смерти – последствия от коронавируса (читать подробнее).

Ранее стало известно, что проститься с заслуженным врачом России Галиной Вологжаниной можно будет 11 февраля (подробнее о времени и месте).

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