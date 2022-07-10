«Заяц, прости меня за все!» Муж скончавшейся рязанской чиновницы написал о ней пронзительный пост

Супруг скончавшейся чиновницы Татьяны Перехватовой написал о ней пронзительный пост. Фото из личного архива Дмитрия Перехватова.

Начальник управления по приему и маркетингу РГУ им. С.А. Есенина Дмитрий Перехватов поделился с подписчиками на своей странице в соцсетях мыслями, в связи с уходом из жизни любимой жены Татьяны Перехватовой.

«Мы прожили вместе 18 таких сложных, таких разных и таких счастливых лет. Мы вместе повзрослели, она знала и понимала меня так, как вряд ли кто-нибудь будет понимать потом. Она вытащила меня с того света пять лет назад, а я, к сожалению, не смог вытащить сейчас», - написал Дмитрий Перехватов.

По словам Дмитрия, последние 2,5 года Татьяна прожила на морально-волевых качествах, на характере «в неравной борьбе с болезнью».

«Но Таня всегда была бойцом, и большинство окружающих до последнего не знало о ее диагнозе. Она очень не хотела быть не на равных, не хотела, чтобы ее жалели, и зачастую это она подбадривала своих врачей, а не наоборот. Заяц, прости меня за все! Пусть там наверху тебе будет полегче, чем в последнее время здесь...»

Проститься с Татьяной Перехватовой можно будет 12 июля в 12:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной по адресу: Рязань, улица Затинная, 58 (напротив Торгового городка).

9 июля стало известно, что после тяжелой болезни скончалась заместитель начальника организационного отдела аппарата правительства Рязанской области Татьяна Александровна Перехватова (читать подробнее).

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