Скончалась чиновница аппарата рязанского правительства Татьяна Перехватова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После тяжелой болезни скончалась заместитель начальника организационного отдела аппарата правительства Рязанской области Татьяна Александровна Перехватова. Печальную весть принесли «РВ».

Врио губернатора, а также члены правительства и центральные исполнительные органы выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

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