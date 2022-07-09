Скончалась чиновница аппарата рязанского правительства Татьяна Перехватова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После тяжелой болезни скончалась заместитель начальника организационного отдела аппарата правительства Рязанской области Татьяна Александровна Перехватова. Печальную весть принесли «РВ».
Врио губернатора, а также члены правительства и центральные исполнительные органы выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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