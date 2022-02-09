Рязань потеряла заслуженного врача России Галину Вологжанину

Скончалась заслуженный врач России Вологжанина Галина Павловна.

Скончалась заслуженный врач России Вологжанина Галина Павловна. Сердце отличника здравоохранения, краеведа и писателя остановилось 8 февраля 2022 года, сообщает Центральная библиотечная система Рязани.

Галина Вологжанина отдала медицине 35 лет – начинала участковым терапевтом, потом – кардиоревматологом поликлиники №4. А через некоторое время возглавила медучреждение.

«В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги «Памятью пронзая время…», в которой рассказывается об истории здравоохранения Рязани, ярких людях персонах рязанской медицины.

Галине Павловне Вологжаниной было 75 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!