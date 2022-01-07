Умер руководитель межрайонного отдела СК в Рязани Александр Дурнов

Фото: ryazan.sledcom.ru

Утром 7 января в Рязани ушел из жизни руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета Александр Дурнов. Мужчине было всего 40 лет, накануне он был на рабочем месте и на здоровье, как пишет «МК в Рязани», не жаловался.

В Железнодорожный МСО Дурнов был назначен 15 января 2021 года, а до этого возглавлял Московский МСО. Причем последний формально с 2011-го, когда СК начал функционировать вне системы прокуратуры, а фактически с 2010-го. Еще раньше, с 2007 года, Дурнов работал заместителем руководителя Рязанской «межрайонки». Чтобы так стремительно пойти вверх по карьерной лестнице, ему хватило трех лет (2004-2007) работы следователем и помощником прокурора.

Похоронят Александра Сергеевича 9 января на Новогражданском кладбище.