Не стало известного актера, заслуженного артиста Бориса Дмитриева. Фото: кадр их х/ф «Без права на пощаду».

Скончался Заслуженный артист РСФСР, артист театра и кино, поэт и сценарист Дмитриев Борис Ефимович. Печальную весть принесла литературная ассоциация «Переяславль».

Борис Дмитриев родился 3 января 1939 года в Саратове. Там же окончил студию при драмтеатре.

В 1970-х годах переехал в Рязань, где много лет служил в Рязанском областном театре драмы. На его счету более 100 ролей. В последние годы заведовал художественно-постановочной частью песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

В 1970 году сыграл одну из главных ролей в детективе «Без права на пощаду», его роль старшего лейтенанта милиции Николая Павловича запомнилась многим ярким образом и харизмой.

Ранее сообщалось, что умер Владимир Шаров, строительная отрасль Рязанской области понесла невосполнимую утрату (подробнее об этом человеке).

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