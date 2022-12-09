Умер Владимир Шаров, строительная отрасль Рязанской области понесла невосполнимую утрату

Не стало Заслуженного строителя России Владимира Шарова.

Скончался Заслуженный строитель России Шаров Владимир Николаевич. Более двадцати лет Владимир Николаевич посвятил работе в ССМУ-44. Сначала возглавлял инженерную службу, а затем стал руководителем предприятия. С 1988 года Владимир Николаевич – управляющий трестом «Рязаньспецстроймеханизация» объединения «Рязаньстрой», а потом, до окончания трудовой деятельности, генеральный директор.

«Строительная отрасль области понесла невосполнимую утрату. Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу. Повседневное общение с ним приносило окружающим не только позитив, заряд энергии, но и помогало обогатить окружающих ценным опытом, которым он щедро делился.

Владимир Николаевич был беспокойным человеком, имел свою точку зрения и всегда отстаивал то, во что сам верил. Его особенность - исключительное трудолюбие, высокие организаторские способности. При его участии построены в регионе дороги, объекты коммунального хозяйства и многое другое. Его имя навсегда останется в истории строительной отрасли Рязанской области. Выражаем искреннее соболезнование его родным и близким», - говорится в некрологе регионального отделения Союза строителей России, министерства строительного комплекса Рязанской области.

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