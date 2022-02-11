Скончался рязанский тренер Валерий Куликов, готовивший лыжниц сборной России к Олимпиаде в Сочи

Скончался рязанский тренер, готовивший лыжниц к Олимпиаде в Сочи. Фото: ГТРК "Ока".

10 февраля скончался тренер Тумской спортивной школы Куликов Валерий Евгеньевич. Печальную весть принесло министерство спорта Рязанской области.

«Валерий Евгеньевич, талантливый педагог, который подготовил не одно поколение юных лыжников, победителей и призеров областных и всероссийских соревнований. Выражаем глубокие соболезнования друзьям и близким покойного. Вечная память!» - говорится в некрологе ведомства.

В 2014-2015 годах Валерий Куликов работал в Центре зимних видов спорта Московской области и готовил женскую сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде в Сочи.

В сентябре 2015 года тренер вернулся в родную Туму, где трудился до последнего дня.

Валерию Евгеньевичу было 65 лет.

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