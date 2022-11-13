В Рязани ушел из жизни 17-летний транспортный активист Владислав Усанов. Фото: Рязанский железнодорожный колледж.

12 ноября ушел из жизни учащийся 2 курса Рязанского железнодорожного колледжа Владислав Усанов. Ему было всего 17. Информация об этом появилась на официальной странице образовательной организации. Представители колледжа выразили соболезнования родным и близким Владислава.

Также с соболезнованиями выступило урбанистическое сообщество «stvchannel», назвав гибель Владислава невосполнимой утратой для рязанский транспортных активистов:

«Владислав очень хотел увидеть рязанский троллейбус современным видом транспорта, и делал все возможное, чтобы приблизить это», - написали о молодом человеке единомышленники.

Из сообщения в группе «Рязанский троллейбус» следует, что жизнь активиста оборвалась в результате тяжелой травмы.

Редакция КП-Рязань также выражает соболезнования родным и близким Владислава.