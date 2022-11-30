Малков сообщил о смерти одного из руководителей «Пожлеса» Романа Челюскина

Ушел из жизни начальник отдела тушения лесных пожаров ГБУ РО «Пожлес» Роман Челюскин.

30 ноября ушел из жизни начальник отдела тушения лесных пожаров ГБУ РО «Пожлес» Роман Челюскин. Информация об этом появилась в соцсетях губернатора Рязанской области Павла Малкова. Глава региона выразил соболезнования родным и близким огнеборца.

Павел Малков отметил, что познакомился с Романом Челюскиным во время природных пожаров в августе-сентябре 2022 года.

«Роман Олегович посвятил любимой работе 20 лет, настоящий профессионал. Все говорил прямо в глаза и никогда не жаловался. Пример самоотдачи и мужества во время тушения пожаров. И одновременно позитивный и любящий жизнь человек», - написал губернатор.

В сентябре 2022 года Роману Челюскину исполнилось 50 лет. У него остались дочь и внучка.