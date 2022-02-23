Умерли в один день: в Рязани скончались известный ученый Василий Дармограй и его жена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 февраля 2022 года в Рязани после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Дармограй Василий Николаевич и его супруга Дармограй Алла Никитична, сообщают «РВ».

Василий Николаевич Дармограй родился 12 октября 1937 года в Украине. Там же окончил Запорожский фармакологический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1996 году – докторскую.

С 1983 года Василий Дармограй возглавлял кафедру фармакогнозии с курсом ботаники Рязанского медуниверситета им. Павлова, а с 2020 по 2022 год являлся профессором кафедры.

Основное направление научных исследований Дармограя – химия природных веществ, химическое и биолого-фармакологическое изучение растений. Он автор более 350 научных работ, пяти монографий, 60 патентов Российской Федерации, а также трех дипломов на открытие и трех авторских свидетельств на изобретение.

Не стало рязанского ученого Василия Дармограя. Фото: Рязанские ведомости.

Супруга Василия Николаевича – Алла Никитична долгое время заведовала аптекой №7 города Рязани, была учредителем рязанской общественной организации «Матери против наркотиков».

Родные и близкие, друзья, ученики, медицинское сообщество и коллеги соболезнуют семье по поводу кончины Василия Николаевича и Аллы Никитичны.

Простились с супругами Дармограй 23 февраля в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

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