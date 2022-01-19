Из-за оторвавшегося тромба умер известный рязанский предприниматель Игорь Еремин. Фото: СРБ.

В Рязани скончался известный предприниматель Игорь Евгеньевич Еремин. По данным СРБ, умер общественный деятель в ОКБ из-за оторвавшегося тромба. Игорю Еремину было 64 года.

Известно, что при советской власти Игорь Еремин был одним из руководителей завода «Красное знамя». В конце 90-х годов стал бизнесменом, занимался сельским хозяйством, нефтепродуктами, медициной, производством спирта.

В Рязани Еремин основал медицинский туризм, учредив Рязанскую областную Ассоциацию предприятий и организаций медицинского туризма «Мещерский край «Здоровья».

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